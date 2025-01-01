Wer stiehlt mir die Show? Best Of
Thomas Gottschalk, Elyas M'Barek, Bastian Pastewka, Shirin David, Mark Forster, Anke Engelke, Olli Schulz, Nilam Farooq, Sido und zwei Wildcard-Kandidat:innen konnten Joko Winterscheidt bereits die Show stehlen. Der originale Moderator der Quizshow mit dem einzigartigsten Gewinn in der Fernsehgeschichte: Joko Winterscheidt, präsentiert zusammen mit prominenten Gästen erlesene Höhepunkte aus fünf Staffeln "Wer stiehlt mir die Show?", bevor er ab Herbst erneut herausgefordert wird.