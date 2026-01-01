Wer war Moses und wo ist sein verschollener Stab? | Geschichtsdoku
Wer war Moses und wo ist sein verschollener Stab? | Geschichtsdoku
Der Stab des Mose hat einige der erstaunlichsten Wunder geschaffen, über die in der Bibel berichtet wird. Moses benutzte ihn, um Ägypten mit den sieben Plagen zu strafen und das Rote Meer zu teilen. Der Autor Graham Philips sucht bereits seit Beginn des neuen Jahrtausends nach dem Stab. Er glaubt, dass Moses kein Hebräer, sondern Ägypter war und Tuthmosis hieß. Als Philips Thuthmosis Grab in der antiken Stadt Petra fand, entdeckte er, dass dort im 19. Jahrhundert ein schwarz bemalter Holzstab gefunden wurde. Er folgte dem Stab, der durch zahlreiche Hände ging, bis in ein Museum in Birmingham. Die Bibel ist ein Buch des Glaubens, doch ist sie auch ein Buch wissenschaftlich überprüfbarer Tatsachen? Die Reihe „Secrets of the Bible“ geht den Geheimnissen der Heiligen Schrift auf den Grund. Hat es die Sintflut wirklich gegeben? Wer baute den Turm zu Babel, und wo führte Moses die Israeliten durchs Rote Meer? Archäologen, Historiker und Abenteurer begeben sich auf die Suche nach Antworten. In den Fußstapfen von Kinoheld Indiana Jones fördern sie dabei spektakuläre Überraschungen zu Tage.