Wie ein Bankräuber das FBI überlistete | True Crime Doku
Im Jahr 2000 ist das FBI mit Ermittlungen in Seattle, der Stadt mit der dritthöchsten Zahl von Banküberfällen in den USA, überfordert. Die Ermittler konzentrieren sich auf eine Reihe von Überfällen, bei denen zwei schwer bewaffnete Männer zu wissen schienen, wo die Banken ihr Geld aufbewahren. Es scheint, als handele es sich um ein kriminelles Superhirn… "The FBI Files" ist eine amerikanische Dokudrama-Serie, die einen Blick hinter die Kulissen des Forensiklabors des Federal Bureau of Investigation (FBI) wirft. Es werden wahre FBI-Fälle durch Nachstellungen und Interviews erzählt.