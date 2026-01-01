Wie kam Hitler an die Macht? | Dokumentation
Er ist für den Tod von sechs Millionen Juden, Hundertausenden Slawen, Sinti und Roma, Homosexuellen und Menschen mit geistigen und körperlichen Behinderungen verantwortlich. Adolf Hitler hat es geschafft, eine ganze Nation von gebildeten und zivilisierten Menschen zu Komplizen seiner abscheulichen Taten zu machen. Dieser Mann war der grausamste Diktator, den die Welt je gesehen hat. Diktatoren, Führer und Terroristen scheinen diesem Satz bis in die Moderne zu folgen. Ob Stalin, Kim Jong Il oder Osama bin Laden – die Herrschaft des Bösen ist eine Konstante der Geschichte. Warum das so ist und wie das Böse immer wieder zu seinen grausamsten Entfaltungen findet, zeigt diese Doku.