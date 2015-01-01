Zum Inhalt springenBarrierefrei
Wilde Überlebenskünstler - Wie Tiere sich herausputzen

44 Min.Ab 6
Doku über
Tiere waschen sich nie die Hände, putzen sich nie die Zähne oder springen unter die Dusche. Trotzdem sind sie sauber und verwenden im Lauf ihres Lebens sehr viel Zeit auf ihr Äußeres. Sie kratzen, lecken und pudern sich, sie kämmen ihre Federn, nehmen Schlammbäder oder halten sich eine Putzhilfe. Dabei beugt die gründliche Pflege nicht nur Krankheiten und Parasiten vor - sie hilft auch, sich zu verteidigen, oder kann für die Beziehung nützlich sein.

Spezial
6
Doku über
© 2015 ZDF Enterprises GmbH