Wildes Überleben - Episode 2: Rastlose Wanderer
44 Min.Ab 0
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Wildes Überleben - Episode 2: Rastlose Wanderer
„Rastlose Wanderer“ begleitet Wildtiere auf ihren Wanderungen durch atemberaubende Regionen der Erde. Um ihre Art zu erhalten oder unwirtlichen Klimabedingungen zu entfliehen, machen sich viele Tiere auf die endlosen Züge zu weit entfernten Brut-, Wasser- und Weideplätzen. Ihr Weg führt sie durch wilde Gewässer, über eisige Gebirge oder durch die glühende Wüste. Und überall lauern Raubtiere. Doch die tierischen Wanderer lassen sich durch nichts aufhalten.