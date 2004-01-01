Willkommen bei den Korsen
Der Pariser Privatdetektiv Rémi François (Christian Clavier), alias Jack Palmer, betrachtet sich selbst als relativ geschäftstüchtig. So wittert er natürlich das schnelle Geld, als er einen - in seinen Augen bequemen - Auftrag eines kleinen, undurchsichtigen Provinznotars übernimmt: Er soll den gebürtigen Korsen Ange Léoni (Jean Reno) aufspüren und ihn über eine Erbschaft informieren. Kaum auf Korsika angekommen, wird das vermeintliche Kinderspiel sehr schnell zu einem Hindernislauf, was nicht nur an den Eigenarten dieses Völkchens liegt, sondern auch daran, dass der Gesuchte in allerlei Machenschaften auf seiner Heimatinsel verstrickt scheint. Nicht nur ist er nahezu unauffindbar, es interessieren sich seltsamerweise auch die korsische Mafia und die französische Polizei für ihn. Auf einmal halten Entführungen, Verfolgungsjagden und Explosionen Palmer ebenso in Atem, wie die schöne Léa (Caterina Murino) ...