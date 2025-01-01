Wir sehen uns bei Vollmond
Seit ihrer Kindheit sind Gina und Seth Brieffreunde – verbunden durch jahrelange Briefe, Geschenke und Weihnachtsgrüße. Doch aus Unsicherheit über ihr Aussehen haben sie sich nie echte Fotos geschickt, sondern die ihrer attraktiven besten Freunde Ellen und Matt verwendet. Als sie sich endlich persönlich treffen wollen – ausgerechnet zur Weihnachtszeit in Boston – schicken sie Ellen und Matt zum ersten Treffen, um die Wahrheit zu verschleiern. Doch was als harmloser Schwindel beginnt, entwickelt sich zu einem turbulenten Spiel der Gefühle, Missverständnisse und romantischen Verwicklungen.