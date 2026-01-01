"Wir verlieren einen sehr fähigen Mann" | Ice Pilots
44 Min.Ab 12
44 Min.Ab 12
"Wir verlieren einen sehr fähigen Mann" | Ice Pilots
Es ist ein schwerer Tag für die Ice Pilots von Buffalo Airways: Denn Chefpilot Arnie Schreder verabschiedet sich. Ein großer Verlust für alle, der gleichzeitig die Frage aufwirft, wer in Arnies Fußstapfen treten wird. All' das erfährst du in der 13. und letzten Folge der 2. Staffel Ice Pilots. Wer bei den „Ice Pilots“ anheuert, ist nicht einfach nur Pilot – er ist ein Flugass: Das im nordwest-kanadischen Yellowknife beheimatete Unternehmen Buffalo Airways verdient sein Geld mit der Waldbrandbekämpfung und Transportflügen zu entlegenen Siedlungen. Wind und Wetter zu trotzen, gehört für die Piloten zum Alltag, und auch die teils recht betagten Maschinen verlangen den Männern ihr ganzes Können ab.