Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Witchtrap - Ein Geisterhaus wird zur Todesfalle

Witchtrap - Ein Geisterhaus wird zur Todesfalle

90 Min.Ab 18
Planet Horror90 Min.Ab 18
Planet Horror

Witchtrap - Ein Geisterhaus wird zur Todesfalle

Seit Jahren wird das Lauter-Haus von seltsamen und gewalttätigen Vorkommnissen heimgesucht. Ungeklärte Todesfälle und scheinbar übernatürliche Aktivitäten haben alle potenziellen Mieter und Käufer abgeschreckt. Nun wollen die Erben daraus ein Bed & Breakfast machen. Doch vorher soll ein Team aus paranormalen Experten mit einem speziellen Gerät die bösen Geister zu fangen. Mit fatalen Folgen.

Genre:
Horror
Altersfreigabe:
18
Sender / Lizenzgeber:
Planet Horror
Copyrights:
© Tiberius Film