World of Tomorrow – Die Vernichtung hat begonnen
In nicht allzu ferner Zukunft. Die Menschheit steht nach einem Blitzangriff außerirdischer Invasoren vor der kompletten Auslöschung. Überall auf der Erde, über jeder Metropole, sind Schlachtschiffe aufgetaucht, gegen die die irdische Waffentechnologie komplett machtlos ist. Gesteuert wird der Angriff von einem Mutterschiff auf der dunklen Seite des Mondes. Die letzte Hoffnung der Menschen ruht nun auf einer Elite-Einheit, die versucht, das Mutterschiff auf dem Mond auszuschalten. Dabei entdecken sie auf dem Mond eine Art Pyramide, die als Portal zum Heimatplaneten der Angreifer dient. Nur wenn es gelingt, dieses Portal zu schließen, hat die Menschheit noch eine Überlebenschance. Doch dazu müssen die Menschen den ungewissen Weg durch das Sternenportal gehen.