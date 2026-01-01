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Wrong Turn 5: Bloodlines

Wrong Turn 5: Bloodlines

93 Min.Ab 18
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Wrong Turn 5: Bloodlines

Halloween in den Wäldern West Virginias: Eigentlich wollen fünf College-Freunde beim legendären "Mountain Man Festival" einfach eine tolle Zeit verbringen. Unterwegs fahren die Studenten jedoch auf einer einsamen Straße einen Mann an. Eine kleine Unachtsamkeit, für die sie bitter bezahlen müssen. Denn das Unfallopfer ist kein harmloser Landstreicher, sondern der Chef des kannibalischen Maynard-Clans. Er und seine von Inzest gezeichnete Verwandtschaft wollen nun Blut sehen ...

Genre:
Horror, Thriller
Produktion:
US, 2012
Altersfreigabe:
18
Sender / Lizenzgeber:
ProSieben FUN
Copyrights:
© Constantin Film Verleih GmbH