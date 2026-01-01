XXL-True Crime Doku: Der schlimmste Mord Australiens?
Die Polizei untersucht das Verschwinden des 17-jährigen Gabe Meyer und stößt im Zuge der Ermittlungen auf Damon Calanca, einen Bodybuilder. Dessen Freundin, Gabes Schwester, hatte ihre Beziehung zuvor beendet und war in die USA gezogen. Sie sagte ihrem Ex-Freund, dass sie nur wieder nach Hause kommen werde, falls ihrer Familie etwas passiert... Peter Shellard, ein exzentrischer Millionär mit der Vorliebe für Sadomaso-Spiele wurde tot in seiner Villa aufgefunden. Zuerst sieht es so aus, als sei seine Freundin die Hauptverdächtige. Aber ein Anruf bringt die Polizisten auf eine ganz andere Spur, die zu einem Verdächtigen aus dem Drogenmileu führt. Zufällig werden zeitgleich, durch eine Telefonüberwachung, andere Ermittler auf den Mann aufmerksam. Durch den Einsatz eines Undercover-Ermittlers können die Beamten die drei Mörder fassen.