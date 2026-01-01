XXL-True Crime Doku: Die schlimmsten Serienmörder Englands?
XXL-True Crime Doku: Die schlimmsten Serienmörder Englands?
Gegen Ende des Jahres 2006 verbreitet sich in der englischen Grafschaft Suffolk Angst und Schrecken. Fünf Prostituierte werden erwürgt aufgefunden. Polizeikräfte aus dem ganzen Land sind im Einsatz, Sozialdienste leisten Präventionsarbeit. Dann meldet sich ein Mann bei einer Boulevardzeitung, der alle Opfer gekannt haben will und behauptet, kein Alibi zu haben. Doch ist er wirklich der „Würger von Suffolk“? 1991 verschwindet die 15-jährige Schülerin Vicky Hamilton aus dem schottischen Bathgate spurlos. Erst 16 Jahre später, nach dem brutalen Mord an einer polnischen Studentin in Glasgow, führt eine landesweite Fahndung zu dem Sexualstraftäter Peter Tobin, der 1991 in Bathgate gelebt hat. Hat er auch Vicky Hamilton ermordet? ⚠️ Falls du oder jemand, den du kennst, von Gewalt betroffen ist, bietet das Hilfetelefon 'Gewalt gegen Frauen' unter der Nummer 116 016 rund um die Uhr kostenfreie, vertrauliche Unterstützung. Dein Anruf bleibt anonym und erscheint nicht auf der Telefonabrechnung. Mehr Infos findest du auf www.hilfetelefon.de. ⚠️ "Crimes that shook Britain" erzählt die Geschichte einiger der aufsehenerregendsten Fälle der britischen Kriminalgeschichte. Aus der Perspektive von Tätern und Opfern werden die letzten Tage der Taten detailliert nachgestellt. Polizei und Gerichtsmediziner erläutern die Motive und Hintergründe, und einstige Augenzeugen berichten von ihren oft dramatischen Beobachtungen. Einige der ungewöhnlichen Fälle führten bisweilen sogar zu Änderungen britischer Gesetze.