XXL-True Crime Doku: Die schlimmsten Vermisstenfälle
Der Fall Vicki Lynne Hoskinson: In den Straßen von Tucson, Arizona, verschwindet ein achtjähriges Mädchen spurlos, während sie in ihrer Nachbarschaft spielt. Die Polizei hat schnell einen Verdächtigen im Visier: Ein Landstreicher, der auf Bewährung für Kindesentführung frei ist. Doch er bleibt unauffindbar, und die Zeit tickt unaufhaltsam weiter. Der Fall Shirley Russell: An einem eisigen Nachmittag im Jahr 1989 versäumte Marine-Kapitänin Shirley Russell ihren Dienst auf der Basis in Quantico, Virginia. Ihre Freunde und Kollegen waren alarmiert - sie wussten, Shirley würde niemals einfach so verschwinden. Doch was war passiert? Die FBI-Agenten begannen zu ermitteln und stießen auf etwas Merkwürdiges: Shirleys Ehemann, ein ehemaliger Marine, schien sich verdächtig zu verhalten. Ein blutroter Fleck in ihrem Zuhause verschwand plötzlich, noch bevor er ordnungsgemäß untersucht werden konnte. Keine Leiche, keine Zeugen und keine Waffe - nur ein Rätsel, das tiefer und beängstigender wurde, je weiter sie gruben. Der Fall Polly Klaas: Am 1. Oktober 1993 entführt ein Unbekannter die 12-jährige Polly Klaas während einer Übernachtungsparty in ihrem Zuhause. FBI-Agenten sammeln Fasern aus ihrem Schlafzimmer und entdecken mithilfe von Laserlichtquellen einen Handabdruck auf Pollys Bett. Nach einer intensiven zweimonatigen Untersuchung verhaftet das FBI Richard Allen Davis. Doch stimmen die Handabdrücke und Fasern überein?