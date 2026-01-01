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Yellowstone – Amerikas größtes Naturwunder

Yellowstone – Amerikas größtes Naturwunder

49 Min.Ab 6
TemporaTV49 Min.Ab 6
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Yellowstone – Amerikas größtes Naturwunder

Yellowstone zählt zu den beeindruckendsten Naturlandschaften der Welt. Die Dokumentation führt durch die spektakuläre Wildnis des berühmten Nationalparks und zeigt eine Region, in der unberührte Landschaften, eine vielfältige Tierwelt und außergewöhnliche geologische Phänomene aufeinandertreffen. Zwischen tiefen Canyons, dichten Wäldern und weiten Ebenen begegnen die Zuschauer Grizzlys, Wölfen, Bisons und Wapitis in ihrem natürlichen Lebensraum. Gleichzeitig eröffnet die Dokumentation faszinierende Einblicke in die vulkanischen Kräfte, die Yellowstone bis heute prägen. Aktive Geysire, heiße Quellen und farbenreiche Thermalbecken machen den Nationalpark zu einem einzigartigen Schauplatz der Naturgeschichte. Mit eindrucksvollen Aufnahmen zeigt diese Dokumentation die Vielfalt und Schönheit eines der bekanntesten Schutzgebiete der Erde und lädt zu einer Entdeckungsreise durch Amerikas wilde Natur ein.

Produktion:
DE, 2011
Altersfreigabe:
6
Sender / Lizenzgeber:
TemporaTV
Copyrights:
© 2026 PLAION PICTURES GmbH