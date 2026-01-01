Zero Gravity - Antrieb Überleben
Neueste Erkenntnisse lassen vermuten, dass Leben auf dem Jupitermond Europa gedeiht. Mit einer Weltraum-Mission möchte der Abenteurer und Geldgeber Walter Moffitt (Lance Henriksen) sich selbst und der Welt den Beweis dafür erbringen. Die beiden Astronauten Michael Forrest (Khary Payton) und Nathan Miller (James Madio) nehmen die Herausforderung an und bilden das Team für die 12-jährige Mission ins All. Nach anfänglichen Erfolgen verändert ein Meteoriteneinschlag das Schicksal der Mission und der Besatzung. Co-Pilot Miller wird beim Einschlag getötet. Forrest sieht sich der fast unlösbaren Aufgabe gegenüber: Ganz alleine im All soll er das angeschlagene Schiff und sich selbst auf die dreijährige Heimreise zu Mutter Erde bringen. Doch schon bald treten technische Probleme auf und Forrest hat zudem mit Einsamkeit und Verzweiflung zu kämpfen...