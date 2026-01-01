Zero Tolerance – Zeugen in Angst
105 Min.Ab 16
105 Min.Ab 16
Zero Tolerance – Zeugen in Angst
Als der knallharte Polizist Johan Falk zufällig Zeuge eines Überfalls wird, befreit er zwei Geiseln und tötet dabei einen der beiden Täter. Der andere entkommt, wird aber einige Tage später mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert. Falk wird der Selbstjustiz beschuldigt und scheint das Opfer einer perfide inszenierten Falle geworden zu sein. Allein auf sich gestellt, muss er die Drahtzieher ausfindig machen, bevor es zu spät ist…