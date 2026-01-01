Zombie Hatebreed
Zombie Hatebreed
Im Jahr 2241, ein paar Milliarden Meilen von der Erde entfernt. Das Transportschiff 'Pandora' unter Captain Holloways (Alexis Zibolis) Kommando empfängt den Notruf eines anderen Raumschiffs und nimmt Kurs auf die angegebene Position. Dort finden Holloway und ihre Crew vier atemberaubend gut aussehende Frauen, die einzigen Überlebenden eines Piratenangriffs. Was die Besatzung der 'Pandora' nicht ahnen kann: die vier sind die Piraten, die das Schiff in ihre Gewalt bringen wollen. Ohne es zu wissen, haben sie einen Virus eingeschleppt, der Menschen mutieren lässt und sie in blutrünstige Monster verwandelt, die nur noch ans Fressen denken. Einer nach dem anderen, egal ob Pirat oder Crew, wird Opfer dieses unsichtbaren Killers, nur seine Zerstörung kann die Überlebenden retten. Aber wie kann man das Virus vernichten?