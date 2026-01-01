Zombie Outbreak
Jesse kämpft seit sechs Jahren damit, über den Tod ihrer Eltern hinwegzukommen: Nach einem brutalen Autounfall waren die beiden wie vom Erdboden verschluckt.Als sie mit einer Gruppe junger Filmemacher in ein altes verlassenes Gebäude kommt, stößt Jesse an ihre Grenzen. Sie fühlt sich plötzlich wieder mit ihren Eltern auf mysteriöse Weise verbunden.Sie finden heraus, dass ein unheimlicher Arzt dieses Gebäude beherrscht und davon besessen ist, seine tote Frau wieder ins Leben zurück zu holen. Auf dem Boden liegen unzählige Überreste misslungener Experimente des Doktors – die alle langsam aber sicher wieder zum Leben erwachen, als sie mit einer dunklen Flüssigkeit in Berührung kommen, die aus einem der Tanks läuft…Ein Alptraum und der Kampf um Leben und Tod beginnen…