Zombieworld – Das Ende ist da
70 Min.Ab 18
Es gibt kein Entkommen und kein sicheres Versteck: Für ein paar überlebende Menschen gibt es nach dem weltweiten Ausbruch des Zombie-Virus auf unserem Planeten kaum noch eine Rückzugsorte. Die Nachrichten überschlagen sich: Ob in Australien, Europa, Afrika oder den USA, die Untoten überrenne die Städte. Newsreportagen aus allem diesen Gebieten zeigen wie die wenigen Nichtinfizierten versuchen den Zombiehorden zu entkommen oder sich ihnen gegenüberzustellen. Nachrichtensprecher Marvin Gloatt (Bill Oberst Jr.) kommentiert fassungslos die News, bis auch vor seinem Sender die Untoten auftauchen und Jagd auf die Lebenden machen…