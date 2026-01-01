Zoombies – Der Tag der Tiere ist da!
84 Min.Ab 18
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Zoombies – Der Tag der Tiere ist da!
In einem Safari-Zoo in Los Angeles stirbt an einer seltsame Viruserkrankung fast die gesamte Tierpopulation. Doch noch bevor die Verantwortlichen es schaffen, die Ursache der Erkrankung einzugrenzen, oder die dutzenden Kadaver der schon verendeten Tiere wegzuschaffen, geschieht das Unfassbare: Die gerade gestorbenen Tiere stehen wieder auf! Doch sie sind nicht ins Leben zurückgekehrt, sondern zu seelenlosen und sehr angriffslustigen Bestien mutiert, die ihrerseits nun jagt auf jedes lebende Wesen machen. Die Parkangestellten versuchen verzweifelt ihre Haut zu retten und zu verhindern, dass die Tiere aus ihren Gehegen ausbrechen und die Stadtbewohner angreifen. Doch wie soll man die oft mehrere 100 Kilo schweren untoten Wildtiere stoppen?