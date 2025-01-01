Zu viel Liebe - Davids Mutter
89 Min.Ab 12
Sally Goodson lebt für ihren autistischen Sohn David, für dessen Schicksal sie sich verantwortlich fühlt. Ihr Mann hat sie verlassen und die Tochter mitgenommen. Eine Sozialarbeiterin will Sally dazu bringen, dass sie ihren Sohn, der im Teenageralter ist, in ein Heim gibt, weil er dort bessere Entwicklungschancen habe. Sally weigert sich zunächst. Über ihre Schwester lernt sie einen Mann kennen, der sich sogar mit David versteht, aber es kommt zu Konflikten.