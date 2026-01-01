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Zum Tode Verurteilt - Eine wahre Geschichte
101 Min.
Ab 12
101 Min.
Ab 12
Details
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Zum Tode Verurteilt - Eine wahre Geschichte
Zwei junge Frauen beschuldigen neun schwarze Jugendliche der Vergewaltigung im segregierten Süden.
Genre:
Historisches Drama
Altersfreigabe:
12
Sender / Lizenzgeber:
Copyrights:
© Tiberius Film