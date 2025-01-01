Zum Inhalt springenBarrierefrei
Zwei Leben. Eine Hoffnung.

85 Min.Ab 12
Annette Frier kämpft als Transplantationschirurgin Dr. Hellweg für den schwerkranken Frank. Der 17-Jährige ist dringend auf eine Spenderleber angewiesen. Endlich ist ein passendes Organ gefunden, und Frank schöpft wieder neue Hoffnung. Doch dann steht er vor der schwierigsten Entscheidung seines Lebens: Bei seiner Mitpatientin und Freundin Dafina klappt die Leber-Transplantation nicht, und das Frank zugewiesene Spenderorgan wäre ihre einzige Chance, um zu überleben ...

Genre:
Drama
Produktion:
DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Sender / Lizenzgeber:
SAT.1
Copyrights:
© UFA FICTION GmbH