Zwei Nordlichter auf der Suche nach dem großen Schatz
46 Min.Ab 12
Die Nordlichter Christian und Ole sind leidenschaftliche Schatzsucher. Sie fahren zu verlassenen Orten mitten im Wald oder aber auch weit weg ins Ausland um dort den großen Schatz zu bergen. Bei ihrer Arbeit stoßen ihnen aber auch anderen, etwas kurioseren Sachen über den Weg. Sie suchen auch gelegentlich auch für andere Personen, falls sie etwas Wertvolles verloren haben. Aber was genau finden die beiden auf ihrer Schatzsuche auf Mallorca?