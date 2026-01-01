Zwei Supertypen in Miami: Extralarge gegen Tod und Teufel
95 Min.Ab 16
Ein mysteriöser Selbstmord, eine verschwundene junge Frau – und Extralarge mit Bauchweh. Was wie ein Routinefall beginnt, führt Jack und Dumas tief in die Schatten Miamis, wo Voodoo-Priester dunkle Rituale zelebrieren und ein uralter Fluch sein Unwesen treibt. Während Dumas zwischen Schlangen, Trommeln und Geistern ermittelt, kämpft Jack nicht nur gegen finstere Mächte, sondern auch gegen sein Magenleiden. Die Grenze zwischen Realität und Wahnsinn verschwimmt – und nur ein cleverer Spruch trennt Tod von Teufel.