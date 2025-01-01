Zum Inhalt springenBarrierefrei
ZWEI SUPERTYPEN IN MIAMI - HEISSE DIAMANTEN

86 Min.Ab 12
Mediaset Italia86 Min.Ab 12
Mediaset Italia
Kurt, ein alter Kollege von Extralarge, der nun für die Regierung arbeitet, bittet ihn, eine geheime Operation durchzuführen: Die Zerstörung einer Drogenfarm im Herzen des Amazonas. Trotz der hohen Belohnung von einer Million Dollar lehnt Extralarge zuerst ab. Aber als er erfährt, daß der Betreiber Rosario Partega ist, der Mann, der vor zwanzig Jahren seinen besten Freund umgebracht hat, steigen Rachegefühle in ihm auf, und er nimmt den Auftrag an.

Genre:
Action, Comedy
Produktion:
US, 1993
Altersfreigabe:
12
Sender / Lizenzgeber:
Mediaset Italia
Copyrights:
© Reti Televisive Italiane Mediaset Group