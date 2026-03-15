9-1-1 Notruf L.A.
Folge 15: Versuchskaninchen
43 Min.Folge vom 15.03.2026Ab 12
Chimney kämpft in einem abgeriegelten Labor mit einer tödlichen Virusinfektion. Hen befindet sich ebenfalls in kritischem Zustand. Das FBI übernimmt die Leitung des Falls und macht sich auf die Suche nach der Wissenschaftlerin, die das Forschungsinstitut in Brand gesetzt hat. Sie ist die Einzige, die über ein Gegenmittel verfügt. Athena und Buck ermitteln auf eigene Faust, um das Medikament so schnell wie möglich zu Chimney zu bringen.
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