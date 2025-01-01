Ab ins Kloster! - Rosenkranz statt Randale
Im Rahmen eines Sozialexperiments ziehen konsumorientierte Jugendliche für zehn Tage in ein Kloster. Dort besteht ihr Alltag plötzlich aus stundenlangem Gebet und harter Arbeit.
Diese Jugendlichen haben es faustdick hinter den Ohren. Sie sind laut, frech und widersetzen sich jeglichen Anweisungen ihrer Eltern. Doch damit ist jetzt Schluss, denn bei Ab ins Kloster! - Rosenkranz statt Randale wird die Welt der Teenager ordentlich auf den Kopf gestellt. Für zehn Tage ziehen sie in ein Kloster, in dem ihr Alltag plötzlich aus stundenlangen Gebeten und harter, körperlicher Arbeit besteht. Statt ihre Zeit am Smartphone auf sozialen Medien zu verbringen, müssen die Jugendlichen jetzt zur Bibel greifen und auch auf Party und Alkohol müssen sie verzichten. Ob das wohl gut geht?
In jeder Folge lassen sich drei neue Jugendliche auf das Sozial-Experiment ein und stellen sich damit wohl der größten Herausforderung ihres Lebens. Mit dabei ist beispielsweise die rebellische Anna, bekannt aus Love Island. Das Partygirl geht fast jedes Wochenende mit ihren Freundinnen feiern und kann normalerweise tun und lassen, was sie will. Oder Ex-Germany’s Next Topmodel-Kandidatin Joy, die von Regeln und Grenzen nicht viel hält und für das Experiment ins Kloster Otterberg zieht. Auch Luxus-Fan Emmy, die schon aus Beauty and the Nerd oder aus Promi Big Brother bekannt ist, bekommt ihre Welt im Kloster Gengenbach auf den Kopf gestellt. Statt Urlaub und Shoppen stehen nun Verzicht und Zurückhaltung an.
Ab ins Kloster! - Gelingt die Umerziehung?
Doch nicht nur für die rebellischen Jugendlichen ist der neue Alltag im Kloster ein Schock. Auch die dortige Gemeinschaft wird mit einer völlig fremden Welt konfrontiert, die unbekannter nicht hätte sein können. Werden die Mönche und Nonnen es schaffen, die Teenager in den Griff zu bekommen und sie umzuerziehen? Oder wehren die Kandidatinnen sich mit allen Mitteln, um aus dem Experiment Ab ins Kloster! - Rosenkranz statt Randale auszubrechen?
