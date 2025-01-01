Behind The Scenes: Die letzten Stunden vor dem Abenteuer auf dem Yukon RiverJetzt kostenlos streamen
Adventure Buddies
Folge 1: Behind The Scenes: Die letzten Stunden vor dem Abenteuer auf dem Yukon River
28 Min.Ab 6
Vom Erwerb des Angelscheins und der Wahl des richtigen Kajaks bis hin zum sorgfältigen Packen der Ausrüstung und der letzten Mahlzeit - alles wird in den letzten sechs Stunden vor dem Start organisiert. Dabei gibt es sogar eine Überraschung: Otto verpasst Joey einen völlig neuen Haarschnitt!
