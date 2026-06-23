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Agatha Christie - Mörderische Spiele: Die 70er

Mord nach Maß

SAT.1 emotionsStaffel 1Folge 1vom 23.06.2026
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Agatha Christie - Mörderische Spiele: Die 70er

Folge 1: Mord nach Maß

92 Min.Folge vom 23.06.2026Ab 12

Der Schauspieler Richard Duval wird an einem Filmset erschossen im Wohnwagen seiner Ex-Freundin Anna Miller aufgefunden. Was zunächst eindeutig wirkt, entwickelt sich für Kommissarin Annie Gréco, die Anfang der 1970er Jahre ihren Dienst in Lille antritt, zu einem komplexen Fall mit mehren Verdächtigen. Gemeinsam mit dem machohaften und hitzköpfigen Inspektor Max Beretta und der exzentrischen Psychologin Rose Bellecour nimmt sie die Ermittlungen auf.

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