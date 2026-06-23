Agatha Christie - Mörderische Spiele: Die 70er
Folge 10: Mord im Internat
89 Min.Folge vom 23.06.2026Ab 12
Nach einem Psychologievortrag an der Eliteschule Cascades gerät Rose unter Mordverdacht, nachdem die Französischlehrerin Julie Froment tot aufgefunden wird. Die Ermittlungen offenbaren eine gemeinsame Vergangenheit: Beide waren einst Schülerinnen derselben Klasse, wobei Rose von Julie schikaniert wurde. Während die Indizienlage sie zunehmend belastet, zweifelt Gréco an ihrer Schuld. Beretta geht undercover als Lehrer an die Schule, um der Wahrheit näherzukommen.
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