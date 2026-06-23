Agatha Christie - Mörderische Spiele: Die 70er
Folge 2: Die Dunkelkammer
92 Min.Folge vom 23.06.2026Ab 12
Im Verlagshaus der Modezeitschrift "Femmes" erschüttert eine Mordserie die Branche: Zwei Models werden tot aufgefunden. Als die Ermittlungen ins Stocken geraten, wird der heikle Fall sehr zum Missfallen von Gréco ausgerechnet dem selbstgefälligen Hauptstadtkommissar PVK übertragen. Doch Gréco und ihr Team lassen sich nicht entmutigen und ermitteln auf eigene Faust weiter - mit überraschenden Erkenntnissen.
Alle Staffeln im Überblick