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Agatha Christie - Mörderische Spiele: Die 70er

Mord der dritten Art

SAT.1 emotionsStaffel 1Folge 7vom 23.06.2026
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Agatha Christie - Mörderische Spiele: Die 70er

Folge 7: Mord der dritten Art

90 Min.Folge vom 23.06.2026Ab 12

Nach dem Mord an dem TV-Star Claude Lacombe überschlagen sich in der Presse die Spekulationen über potenziell außerirdische Täter. Während Kommissarin Gréco versucht, die bizarre Ermittlung nüchtern zu führen, gerät Beretta unter den Einfluss einer charismatischen Astrophysikerin und verliert zunehmend den Bezug zur Realität. Zwischen Hysterie und Täuschung kämpft Gréco darum, die Wahrheit ans Licht zu bringen.

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