Agatha Christie - Mörderische Spiele: Die 70er
Folge 7: Mord der dritten Art
90 Min.Folge vom 23.06.2026Ab 12
Nach dem Mord an dem TV-Star Claude Lacombe überschlagen sich in der Presse die Spekulationen über potenziell außerirdische Täter. Während Kommissarin Gréco versucht, die bizarre Ermittlung nüchtern zu führen, gerät Beretta unter den Einfluss einer charismatischen Astrophysikerin und verliert zunehmend den Bezug zur Realität. Zwischen Hysterie und Täuschung kämpft Gréco darum, die Wahrheit ans Licht zu bringen.
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