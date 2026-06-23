Mit einem FingerschnippenJetzt ohne Werbung streamen
Agatha Christie - Mörderische Spiele: Die 70er
Folge 8: Mit einem Fingerschnippen
91 Min.Folge vom 23.06.2026Ab 12
Das Medium Frédéric Light begeistert sein Publikum mit der angeblichen Fähigkeit, mit Verstorbenen kommunizieren zu können. Als eine Zuschauerin nach einer Hypnosesitzung einen Mord begeht, deutet alles auf Manipulation im Verborgenen hin. Während Beretta der Sache auf den Grund geht, gerät Kommissarin Gréco immer mehr in den Bann des vermeintlichen Geisterbeschwörers ...
Alle Staffeln im Überblick