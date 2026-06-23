Agatha Christie - Mörderische Spiele: Die 70er
Folge 9: Tödliches Karma
87 Min.Folge vom 23.06.2026Ab 12
Der Chef eines Luxusimperiums, Pierre Baldini, wird kurz vor der Änderung seines Testaments ermordet - er wollte sein Vermögen einer Gruppe buddhistischer Aussteiger vermachen. Statt des Erbes steht seine adoptierte Tochter Jade plötzlich im Zentrum der Ermittlungen und gerät selbst unter Mordverdacht. Für Gréco nimmt der Fall eine erschütternde persönliche Dimension an, als sich Hinweise verdichten, dass Jade ihre vor 25 Jahren zur Adoption freigegebene Tochter sein könnte.
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