Das Schicksal in PersonJetzt kostenlos streamen
Agatha Christies Marple
Folge 4: Das Schicksal in Person
93 Min.Folge vom 15.11.2025Ab 12
Miss Marple erhält über einen Nachlassverwalter eine Nachricht von ihrem verstorbenen Freund Jason Rafiel: Er bittet sie, für Gerechtigkeit zu sorgen und ein geschehenes Verbrechen aufzuklären. Zusammen mit ihrem Neffen Raymond West begibt sich die Detektivin auf eine Busreise quer durch England, bei der nichts dem Zufall überlassen bleibt. Als schließlich ein Mitreisender stirbt, ist einzig Miss Marple davon überzeugt, dass es sich um Mord und nicht um Zufall handelt ...
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick