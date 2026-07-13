American Dad
Folge 14: Eine Liga für sich
21 Min.Folge vom 13.07.2026Ab 12
Steve schreibt einen Schulaufsatz über seinen persönlichen Helden: seinen Vater. Besonders beeindruckt ist Steve von Stans Leistung auf dem Softballplatz. Bei seinen Recherchen muss Steve allerdings feststellen, dass Stan wohl doch kein so großer Sportler ist. Er vermeidet Ballkontakt und wechselt sich selbst aus. Steve ändert seinen Aufsatz und stürzt seinen Vater damit in eine tiefe Depression.
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