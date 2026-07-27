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Hayley, die Pfadfinderin!

ProSieben FUNStaffel 18Folge 17vom 27.07.2026
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Folge 17: Hayley, die Pfadfinderin!

21 Min.Folge vom 27.07.2026Ab 12

Hayley unterrichtet eine Gruppe junger Pfadfinderinnen, die aus schwierigen Verhältnissen stammen. Stolz erzählt sie ihrem Vater von dem Projekt, doch Stan ignoriert wie immer die Leistungen seiner Tochter. Schließlich ist er mit sich beschäftigt: Nachdem er mal wieder in den Fahnenmast gekracht ist, wird er zu gemeinnütziger Arbeit verdonnert - und das ausgerechnet bei Hayleys Pfadfinderinnen.

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