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Einem geschenkten Gaul

ProSieben FUNStaffel 6Folge 10vom 02.06.2021
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Folge 10: Einem geschenkten Gaul

21 Min.Folge vom 02.06.2021Ab 12

Die Geheimdienstmethoden des CIA-Agenten Stan Smith machen seiner Familie regelmäßig das Leben schwer. Auch seine konservative Einstellung führt vor allem mit seiner liberalen Tochter Hayley immer wieder zu Auseinandersetzungen. Während sich Stans Frau Francine bemüht, zwischen den Fronten zu vermitteln, ist Sohn Steve voller Eifer auf der Suche nach einer Freundin. Komplettiert wird die Familie durch den Außerirdischen Roger und den sprechenden Goldfisch Klaus.

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