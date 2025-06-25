Ash vs Evil Dead
Folge 7: Fire in the Hole
25 Min.Ab 18
Detective Fisher schließt sich der ungleichen Gruppe um Ash, Pablo und Kelly an. Gemeinsam machen sie sich auf den Weg in die abgelegene Waldhütte, in der vor 30 Jahren das teuflische Drama begonnen hat. Auf der Suche nach Ashs altem Kumpel stoßen sie auf ein paar selbsternannte Soldaten, die Jagd auf Dämonen machen. Die Männer haben allerdings wenig Interesse an einer Zusammenarbeit - stattdessen greifen sie Ash und seine Freunde an.
