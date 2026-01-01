Ash vs Evil Dead
3 StaffelnAb 18
3 StaffelnAb 18
Ash vs Evil Dead
Serien-Fortsetzung von Sam Raimis "Tanz der Teufel"-Reihe inklusive des Hauptdarstellers Bruce Campbell als Ash Williams: Vor 30 Jahren ist Ash zum letzten Mal den Mächten der Finsternis begegnet, doch plötzlich scheint das Böse zurück auf der Bildfläche zu sein und den Supermarkangestellten zu verfolgen. Ash muss sich nach all der Zeit erneut dem Kampf gegen teuflische Wesen stellen, die es nunmehr auf die gesamte Menschheit abgesehen haben.