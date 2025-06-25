Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Ash vs Evil Dead

Ashes to Ashes

ProSieben FUNStaffel 1Folge 8
Joyn Plus
Ashes to Ashes

Ashes to AshesJetzt ohne Werbung streamen

Ash vs Evil Dead

Folge 8: Ashes to Ashes

26 Min.Ab 18

Ash schlägt sich allein zu der alten Hütte im Wald durch, um das teuflische Buch dort zu vergraben und somit die Invasion der Dämonen zu stoppen. Detective Fisher spürt Ash auf, während sich Kelly und Pablo im Wald verlaufen. Die beiden treffen auf eine Gruppe Wanderer, die ihnen den Weg zur Hütte zeigt. Die finsteren Mächte warten jedoch bereits auf die Freunde - und nicht alle werden die gefährliche Mission überleben.

Alle Staffeln im Überblick

Ash vs Evil Dead
ProSieben FUN
Ash vs Evil Dead

Ash vs Evil Dead

Alle 3 Staffeln und Folgen