Auf Streife
Die Serie begleitet Polizisten bei ihren alltäglichen Einsätzen, die auf realen Fällen basieren. Dabei sind sie rund um die Uhr im Einsatz.
Die Sendung Auf Streife begleitet Polizisten und Polizistinnen bei ihren täglichen Einsätzen, die zum Teil auf realen Begebenheiten basieren. In den Folgen der Show werden unter anderem Fälle von gewalttätigen Auseinandersetzungen, häuslicher Gewalt und Drogenmissbrauch gezeigt. Die Bandbreite an Polizeiarbeit, die in jeder Folge der Sendung gezeigt wird, ist enorm. Sie beschränkt sich nicht nur auf die Bekämpfung von Verbrechen. Die Beamten und Beamtinnen auf Streife unterstützen auch hilfsbedürftige Menschen, wie zum Beispiel Rentner*innen und Jugendliche.
Die Fälle bei Auf Streife
Zum Beispiel meldet In einer Folge der Sendung Auf Streife eine schwangere Frau ihren Mann als vermisst. Parallel werden Schüsse auf einem alten Fabrikgebäude wahrgenommen. Könnten diese Ereignisse etwas miteinander zu tun haben? Das müssen die Beamten und Beamtinnen auf Streife untersuchen.
In einer weiteren Folge wird die Polizei von einer Frau gerufen, weil ein unbekannter Mann mit seinem Fahrzeug in ihren Vorgarten gerast ist und gewaltigen Schaden angerichtet hat. Der Schuldige behauptet hingegen, dass die Hausbesitzerin den Unfall selbst zu verschulden habe. Nun müssen die Beamten und Beamtinnen untersuchen, was sich tatsächlich ereignet hat.
Die Sendung überrascht immer wieder mit originellen Geschichten. So eskaliert in einer Folge ein riesiger Nachbarschaftsstreit: Angeblich hat eine Frau die Gartenzwerge ihrer Nachbarin mit Kondomen und Vibratoren geschändet. Stimmt das wirklich? Und wenn ja, was könnte der Grund dafür sein?
Die Freundin eines Gärtners bringt einen Blumentopf auf die Wache. Darin hat sie eine Plastiktüte mit mehreren tausend Euro gefunden. Wem könnte der Topf gehören und was hat es mit der hohen Geldsumme auf sich?
Erfolgreiche TV-Serie sorgt für Vielzahl an Ablegern
In der Sat .1 Sendung Auf Streife werden frei erfundene Polizeieinsätze dargestellt. Diese beinhalten teils echte Polizisten und Polizisten mit veränderten Namen, teils aber auch Schauspieler und Schauspielerinnen. Dabei erfolgt die Aufzeichnung der Sendungen in Nordrhein-Westfalen. Der Erfolg der Serie wird vor allem durch die große Anzahl an Ablegern klar. Das Spin-Off Auf Streife - Spezial zeigt die Arbeit anderer Berufsfelder wie zum Beispiel vom Zoll oder vom Rettungsdienst. Weitere Ableger der Sendung sind Auf Streife - Die Spezialisten, Auf Streife - Berlin, Klinik am Südring, Die Ruhrpottwache (ab 2020 als Die Ruhrpottwache - Vermisstenfander im Einsatz), Dringend Tatverdächtig - Duisburg Crime Stories und Gemeinsam im Großeinsatz.
