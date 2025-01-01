Zum Inhalt springenBarrierefrei
Trampolinspringen mit Riesendildo & Mit echten Krokodilen baden

ProSiebenStaffel 1Folge 4
Folge 4: Trampolinspringen mit Riesendildo & Mit echten Krokodilen baden

44 Min.Ab 16

Auf unsere Kandidaten warten wieder 5 Challenges, die es in sich haben. Wer sich traut, in einem Schwimmbecken mit echten Krokodilen zu baden oder mit einem Riesendildo auf einem Trampolin zu springen, auf den wartet bares Geld.

