Ei ausbrüten & Einen Teppich voller Haare ableckenJetzt kostenlos streamen
Balls - für Geld mache ich alles
Folge 5: Ei ausbrüten & Einen Teppich voller Haare ablecken
45 Min.Folge vom 02.06.2020Ab 16
Wie weit würdest DU für Geld gehen? Vor Freunden und Familie? In aller Öffentlichkeit? Christian Düren moderiert die neue Spiel-Show "Balls - für Geld mach ich alles", in der sich Kandidaten für Geld freiwillig verschiedenen Aufgaben stellen.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick