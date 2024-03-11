Based on a True Story - Sprich oder stirb!
Folge 6: Reich und schön
30 Min.Folge vom 11.03.2024Ab 12
"Based on a True Story" erobert die Podcast-Charts der USA. Die Bartletts sind völlig euphorisch und rechnen damit, bald zu großem Geld zu kommen. Bei einem Charitydinner, das Simon und Ruby in ihrer Villa veranstalten, taucht auch Matt - in Begleitung von Michelle - auf. Ava und Nathan werden nervös, als er ihnen mitteilt, dass die Community nichts über die alten Morde hören will, sondern nach frischen Inhalten verlangt.
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