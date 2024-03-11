Based on a True Story - Sprich oder stirb!
Folge 8: Das Universum
22 Min.Folge vom 11.03.2024Ab 16
Die Bartletts finden Rubys Leiche. Sie sind wütend auf Matt, schließlich hatten sie eine Abmachung - keine neuen Morde mehr. Matt erzählt ihnen, dass Ruby sie bei der Polizei verpfeifen wollte, und dass er sie deshalb getötet habe. Ava und Nathan glauben ihm kein Wort und verlangen, dass er den Leichnam verschwinden lässt. Matt lehnt ihre Bitte allerdings ab und unterbreitet ihnen eine neue, bahnbrechende Idee: ein Spin-Off von "Based on a True Story".
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