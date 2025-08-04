Mord ist (k)eine OptionJetzt ohne Werbung streamen
Based on a True Story - Sprich oder stirb!
Folge 2: Mord ist (k)eine Option
29 Min.Folge vom 04.08.2025Ab 12
Während Ava außer sich ist, als sie erfährt, dass sich Matt und ihre Schwester Tory verlobt haben, bittet Matt Nathan, sein Sponsor auf dem Weg in ein neues, mordfreies Leben zu werden. Er lehnt zunächst ab, lässt sich dann aber doch darauf ein. Derweil lernt Ava eine Frau namens Drew kennen. Ava ahnt nicht, dass Drew Polizistin ist und in einem Mordfall ermittelt. Eine junge Frau wurde getötet, und alles deutet darauf hin, dass der Westside Ripper wieder zugeschlagen hat ...
